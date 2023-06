Traktorstrahlen aus Star Trek und Star Wars werden Wirklichkeit

Science-Fiction-Fans kennen sogenannte „Traktorstrahlen“ als Tool, um gefährliche Objekte oder gegnerische Raumschiffe zu ergreifen und an Ort und Stelle zu halten. Diese erfundene Technologie, die aus Star Trek und Star Wars bekannt ist, soll in Zukunft tatsächlich realisiert werden. Forscher*innen der University of Colorado Boulder arbeiten derzeit an einem echten Traktorstrahl, der eines Tages bei der Beseitigung von Weltraumschrott helfen soll.

Bewegung von Müll schwierig vorherzusagen

„Das Problem mit Weltraummüll besteht darin, dass nach einer Kollision noch mehr Weltraummüll entsteht“, sagt der Forscher Julian Hammerl in einer Pressemitteilung. Damit erhöhe sich auch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Kollision, wodurch noch mehr Trümmer enstehen. „Es gibt einen Kaskadeneffekt“.

Den Schrott einzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen, ist aber eine Herausforderung. In der Regel bewegt er sich schnell - seine Bahn kann zudem schwierig vorhergesagt werden. Zudem könnte beispielsweise ein Roboter, den den Müll einsammeln soll, ebenfalls getroffen und werden und selbst zu Müll werden.

Das könnte mit einem Traktorstrahl hingegen vermieden werden. Er könnte berührungslos auf den Schrott abgefeuert werden, um ihn einzufangen. Konkret soll ein Elektronenstrahl erzeugt werden, der wie eine besonders starke Version von statischer Elektrizität (Elektrostatik) funktioniert.