“Trinkvögel” sollen künftig Geräte mit grüner Energie versorgen

Laut Forscher*innen aus Hongkong und China sei es allerdings möglich, aus demselben Prinzip einen Motor zu entwickeln, der Strom erzeugen kann. Das geht aus einer Studie hervor, die am Donnerstag in der Fachzeitschrift Device veröffentlicht wurde.

So funktioniert ein Trinkvogel

Das physikalische Prinzip hinter solchen Trinkvögeln ist relativ simpel. Sie bestehen aus einem Glaskolben, der den Bauch mit dem Kopf des Vogels verbindet und einer Flüssigkeit, deren Siedepunkt etwa bei Raumtemperatur liegt. Der Vogel kann nach vorne und hinten kippen. Kippt er weit genug nach vorne, ragt der "Schnabel" in ein dort stehendes Wasserglas. Wird der Schnabel nass, verdunstet das Wasser darauf und entzieht dem oberen Teil des Trinkvogels Wärme.

Der Druck im Kopf des Vogels nimmt dadurch ab, was dazu führt, dass durch den Unterdruck die Flüssigkeit vom Bauch in Richtung Kopf gezogen wird und den Schwerpunkt des Vogels ändern. Somit kippt er nach vorn und taucht den Schnabel in das Glas ein. Die untere Öffnung des Glaskolbens wird dabei allerdings frei, was dazu führt, dass die Flüssigkeit wieder in den Bauch des Vogels zurück rinnt. So beginnt der Vorgang wieder von vorn.