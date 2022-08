"Unmögliches" Material am Mars gefunden: Das Rätsel wurde gelöst

Am 30. Juni 2015 hat der Mars-Rover Curiosity im Gale-Krater eine Entdeckung gemacht, die Wissenschaftler*innen auf der Erde vor ein Rätsel gestellt hatte. In einer Probe, die dem Gestein entnommen wurde, fand man Tridymit. Angesichts der vorwiegend basaltisch geprägten Kruste des Mars erschien der Fund als "unmöglich". Nun gibt es eine Lösung für das Rätsel, wie Tridymit auf die Mars-Oberfläche gelangt sein könnte.

Überraschendste Entdeckung von Curiosity

Ein Team von Wissenschaftler*innen rund um Valerie Payre von der University of Arizona ist dem Tridymit auf die Spur gekommen. "Das war eine der überraschendsten Beobachtungen, die der Curiosity Rover in 10 Jahren gemacht hat", sagt Kirsten Siebach von der Rice University, Co-Autorin der Studie. "Tridymit wird mit Quartz produzierenden, explosiven vulkanischen Systemen auf der Erde verbunden, aber wir haben es am Grund eines alten Sees am Mars gefunden, wo die Vulkane sehr primitiv waren."

Gekocht in der Magma-Kammer

Tridymit könnte sich dennoch in der Magma-Kammer eines Vulkans gebildet haben, die länger als üblich bestehen blieb. In so einer Kammer kann ein Materialaustausch stattfinden, bei dem silikatreiche Gesteine in die Höhe gehoben werden und bei einem Ausbruch des Vulkans weit verstreut werden. Als Asche kann das Material in den See des Gale-Kraters geregnet sein, dort mit dem Wasser reagiert und sich abgesetzt haben. Das Resultat wäre Tridymit.

Verstreut über einem See

"Der Vulkan ist wahrscheinlich ausgebrochen, als es dort noch einen See gab. Obwohl die spezifische Probe, die wir analysiert haben nicht exklusiv aus vulkanischer Asche bestand, war es wohl Asche, die durch Wasser verwittert und sortiert wurde", sagt Siebach. Das Ergebnis lege nahe, dass der Mars eine komplexere vulkanische Geschichte hatte, als man bisher angenommen hat.