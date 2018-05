Verbesserte Falcon 9 erfolgreich gestartet und wieder gelandet

Am Donnerstag musste der Start der neuen Falcon-9-Rakete von SpaceX wegen Problemen mit den Versorgungssystemen abgebrochen werden, am Freitag klappte es schließlich. Die mit dem neuen „Block 5“-Booster ausgestattete Rakete brachte den ersten Satelliten für Bangladesh ins All und landete danach planmäßig auf dem Drohnenschiff „Of Course I Still Love You“ im Atlantik.