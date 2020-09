Video zeigt, wie der Mars rotiert

Der Hobbyastronom Chuck Ayoub wollte von der Erde aus die Rotation des Roten Planeten mithilfe eines gewöhnlichem Teleskops festhalten.

3 Stunden dauerte es, bis die notwendigen Bilder aufgenommen waren. In einem Video auf Instagram präsentiert er das Ergebnis. In dem entsprechenden Clip wird das Video zuerst vorwärts, dann rückwärts abgespielt, weswegen der Mars zuerst in die eine und dann in die andere Richtung rotiert.