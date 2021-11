Virgin Galactic kürte Lotterie-Gewinnerin des Weltraumflugs

Auf der Online-Lotterie-Plattform Omaze gab es eine Verlosung von zwei Plätzen für den heiß begehrten Weltraumflug mit der Virgin Galactic ins All. Menschen konnten sich mit 10 US-Dollar beteiligen, und darauf hoffen, dass ihr Los gezogen wird.



Die glückliche Gewinnerin des Weltraumflugs wurde am Mittwoch offiziell bekannt gegeben. Es handelt sich um Keisha S. aus Antigua sowie ihre Tochter, die Astrophysik studiert. Der Nachname der beiden wurde vertraulich gehalten.

Insgesamt wurden 1,7 Millionen US-Dollar bei der „Space for Humanity“-Aktion eingesammelt. Es hatten hunderttausende Menschen aus über 200 Ländern mitgemacht.

Liebe fürs All

Keisha S. war begeistert. „Ich habe eine lebenslange Liebe für das Fliegen und bin fasziniert vom Weltraum, jetzt wird für mich ein Traum wahr. Es bedeutet mir die Welt. Auch, das Erlebnis mit meiner Tochter teilen zu können und wir dadurch auch die nächste Generation dazu inspirieren können, ihren Träumen zu folgen“, sagte die Frau laut einem Bericht von Techcrunch.



Die Gewinnerin der Lotterie wird auch eine persönliche Tour am Spaceport America von Richard Branson persönlich bekommen. Bis der Weltraumflug startet, wird allerdings noch über ein Jahr vergehen.