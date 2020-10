Von diesen Sternen könnten uns Außerirdische beobachten

Ein hellblauer Punkt

Diese Distanz reiche aus, um die chemischen Spuren des menschlichen Lebens zu messen, heißt es in einem Statement. "Gebe es da draußen Beobachter, die nach Leben suchen, könnten sie Anzeichen einer Biosphäre in der Atmosphäre unseres hellblauen Punkts erkennen", so Kaltenegger.

Diese Systeme könnten erdähnliche Planeten beherbergen, die in der sogenannten habitablen Zone um diese Sterne kreisen - also ein Bereich, in dem auf der Oberfläche dauerhaft flüssiges Wasser existieren kann. Die hellsten dieser Sterne könne man am Nachthimmel mit bloßem Auge sehen, so Kaltenegger. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.