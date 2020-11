Vor dem Kollaps: Legendäres Teleskop wird demontiert

Untersuchungen durch mehrere Ingenieursbetriebe hätten ergeben, dass ein katastrophales Versagen der Struktur des Teleskops des Observatoriums in Arecibo drohe, teilte die Nationale Wissenschaftsstiftung der USA (NSF) am Donnerstag mit.

Seine Kabel seien möglicherweise nicht mehr in der Lage, die für sie vorgesehenen Lasten zu tragen. Reparaturen könnten Arbeiter in potenziell lebensgefährliche Situationen bringen. Auch im Falle von Reparaturen gäbe es wahrscheinlich langfristig Probleme mit der Stabilität.

Im August war ein rund 7,5 Zentimeter dickes Stahlseil, das half, eine Mettalplattform zu stützen, aus unbekannten Gründen gerissen. Im Herabfallen hatte es einen etwa 30 Meter langen Riss in der Reflektorschüssel des Teleskops verursacht und auch die Kuppel sowie eine Plattform beschädigt. Hinzu kamen Schäden, die der Hurrikan Maria 2017 am Observatorium verursacht hatte. Das Teleskop wurde für die Dauer der Reparaturen vorübergehend geschlossen. Dann riss am 6. November der NSF zufolge ein Hauptkabel.