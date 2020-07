Was passiert, wenn die Erde in einen anderen Planeten kracht

Auswirkungen auf Atmosphäre

"Wir wissen, dass Planetenkollisionen dramatische Auswirkungen auf die Atmosphäre eines Planeten haben können, aber dies ist das erste Mal, dass wir die Vielfalt dieser Ereignisse im Detail untersuchen können", so Jacob Kegerreis, Forscher an der Durham University und Hauptautor eines Papers, in dem die Ergebnisse der Simulationen beschrieben und veröffentlicht wurden.

Demnach führt es zu einem weit geringeren Verlust der Atmosphäre, wenn ein Planet einen anderen nur “streift” anstatt direkt auf ihn zu treffen. Eine Frontalkollision mit hoher Geschwindigkeit könnte die Atmosphäre demnach völlig auslöschen.

Entstehung des Mondes

Forscher glauben heute, dass unser Mond vor etwa 4,5 Milliarden Jahren durch eine Kollision der frühen Erde und einem anderen Planeten in der Größe des Mars entstanden sein dürfte. Die Erde hatte damals Glück - so dürften dabei nur zwischen 10 und 50 Prozent der Atmosphäre verloren gegangen sein.

Die neuen Berechnungen helfen den Forschern, die Geschichte der Erde als bewohnbarer Planet besser zu verstehen sowie genauere Erkenntnisse über Exoplaneten sowie Sterne zu gewinnen.