Durchbruch bei Wasserstofferzeugung aus Meerwasser

Damit Wasserstoff wirklich nachhaltig ist, müssen 2 Bedingungen eingehalten werden. Erstens, die nötige Energie wird durch erneuerbare Energieträger bereitgestellt. Zweitens, sollte der Rohstoff, aus dem der Wasserstoff extrahiert wird, ausreichend vorhanden sein.

Und hier hapert es. Wasserstoff wird zur Zeit primär aus Erdgas gewonnen. Durch Elektrolyse kann er auch aus Wasser hergestellt werden. Das passiert aber hauptsächlich mit Süßwasser, was natürlich nicht optimal ist, da das Menschen und Tiere zum Überleben benötigen. Die Gewinnung aus Salzwasser ist zwar möglich, allerdings nur, wenn dieses vorher unter hohem Einsatz von Energie gereinigt wird.

Dank einer Forschung von Wissenschafter*innen an der Universität Adelaide, könnte das deutlich effizienter werden. Laut den Forschenden gelang es, natürliches Meerwasser mit nahezu 100 Prozent Effizienz in Sauerstoff und Wasserstoff zu trennen. Die Studie zur Forschung wurde in Nature Energy veröffentlicht.