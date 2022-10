Weißestes Weiß kann jetzt Autos und Flugzeuge kühlen

Ein Problem war bisher aber, dass die Farbe relativ dick aufgetragen werden musste, um zu wirken. Ein Farbfilm von 0,4 Millimeter ist für Dachziegel zwar kein Problem, in der Luftfahrt kommt es aber auf jedes Kilogramm an - und wenn es sich nur um Farbe handelt.

Dazu verwendeten die Forscher*innen eine Farbe mit einem hohen Anteil an Bariumsulfat , das Sonnenlicht besonders gut zerstreuen kann. Trägt man die Farbe etwa auf einem Dach auf, sorgt das laut Experimenten für eine Kühlung von bis zu 4,5 Grad gegenüber der Umgebungstemperatur.

Je weißer eine Oberfläche ist, desto mehr Sonnenlicht kann sie zurückstrahlen. Dieser sogenannte Albedo-Effekt wird genutzt, um Oberflächen kühl zu halten. In Teilen der Alpen werden Gletscher etwa mit weißen Planen überzogen, um das Schmelzen von Schnee und Eis zu verlangsamen.

Die Wissenschaftler*innen suchten daher nach einer neuen Formel. Anstatt auf Bariumsulfat verwendeten sie Bornitrid, was die Farbe um 80 Prozent leichter machte. Zudem reichte eine Farbschicht mit einer Dicke von 0,15 Millimetern, um 97,9 Prozent des Lichts zu reflektieren.

Anwendung für Flugzeuge und Autos denkbar

“Das geringe Gewicht öffnet die Türen für eine Vielzahl von Anwendungen”, sagt George Chiu, ein Purdue-Professor für Maschinenbau, in einer Aussendung. “Jetzt hat diese Farbe das Potenzial, die Außenseiten von Flugzeugen, Autos oder Zügen zu kühlen. Ein Flugzeug, das an einem heißen Sommertag auf dem Rollfeld steht, muss dadurch seine Klimaanlage nicht so stark laufen lassen.”

Noch ist die Farbe allerdings nicht zu kaufen. “Wir arbeiten daran, sie auch kommerziell anzubieten”, sagt Xiulin Ruan, einer der Köpfe hinter der weißen Farbe. Noch gebe es einige Details zu klären, aber man sei auf dem besten Weg.