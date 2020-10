Welche Medikamente gegen Corona helfen - und welche nicht

Remdesivir

Laut einer im Mai im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Studie verkürzt das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Antivirus-Medikament Remdesivir die Dauer der Krankenhausaufenthalte von Corona-Patienten von durchschnittlich 15 auf elf Tage. Dem widerspricht eine von der WHO in der vergangenen Woche veröffentlichte Studie an mehr als 11.000 Patienten aus 30 Ländern.

Demnach schien das Mittel „keine oder nur geringe Auswirkungen“ auf die Sterblichkeit oder die Länge des Krankenhausaufenthalts der Patienten zu haben. Allerdings wurden die Daten noch nicht von Fachkollegen begutachtet oder in einem Fachmagazin veröffentlicht - und scheinen im Widerspruch zu weiteren US-Studien zu stehen.

Was nicht wirkt

Hydroxychloroquin

Das vielleicht umstrittenste Medikament der Pandemie ist Hydroxychloroquin, das von seinen Fans als Wundermittel gefeiert wird und in US-Präsident Donald Trump lange Zeit seinen prominentesten Fürsprecher hatte.

Kritiker warnen vor schweren Nebenwirkungen bei der Behandlung von Corona-Patienten mit dem Anti-Malaria-Mittel. Im Juni kam die britische Recovery-Studie zu dem Ergebnis, dass das Medikament nichts zur Reduzierung der Corona-Sterblichkeit beitrage - ein Ergebnis, das auch von der WHO-Studie in der vergangenen Woche bestätigt wurde.