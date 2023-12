Weltgrößter Eisberg erstmals seit Jahrzehnten in Bewegung

Starke Winde und Strömungen unterstützen dies, heißt es von Wissenschafter*innen und der europäischen Raumfahrtagentur ESA . Derzeit driftet A23a gerade an der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel vorbei.

Erstmals seit 3 Jahrzehnten hat sich der größte Eisberg der Welt in Bewegung gesetzt. Aktuelle Satellitenbilder zeigen, dass sich der fast eine Billion Tonnen schwere Eisberg mit der Bezeichnung A23a relativ schnell fortbewegt .

Fast 10-Mal so groß wie Wien

Mit rund 4.000 Quadratkilometer ist A23a ungefähr 3-Mal so groß wie New York City und ungefähr 2-Mal so große wie Greater London. Im Vergleich: Wien hat eine Fläche von 414,6 Quadratkilometer.

Der Koloss sei bereits 1986 vom Filchner-Ronne-Schelfeis abgebrochen, habe aber lange auf dem Meeresboden festgehangen. "Wahrscheinlich hat er sich im Laufe der Zeit ausgedünnt und zusätzlichen Auftrieb bekommen, sodass er sich vom Meeresboden abheben und von den Meeresströmungen in Bewegung gesetzt werden konnte", sagte der Experte Oliver Marsh vom British Antarctic Survey.

