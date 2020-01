Wetterbericht warnt vor herunterfallenden Leguanen

Der US-Bundesstaat Florida hat derzeit mit einer Kaltfront zu kämpfen. Die Temperaturen könnten dabei unter 5 Grad fallen. Das genügt, um die in Miami lebenden Leguane vor Kälte zu betäuben. Und weil sie sich meist in Bäumen aufhalten, fallen sie dann herunter.

Der nationale Wetterdienst nahm den drohenden Niederschlag jedenfalls in seine Wettervorhersage auf, berichtet The Verge. Es sei nichts, was man für gewöhnlich prognostiziere, twitterten die Meteorologen. Bewohner von Miami sollten aber nicht erstaunt sein, wenn sie in einen Leguan-Regen geraten würden.