Wettstreit um Weltraumflughäfen in den USA

In Europa gibt es derzeit keine Weltraumbahnhöfe, die Starts der ESA werden meist am CSG-Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guayana) durchgeführt. Dieser liegt zwar rechtlich gesehen auf französichem Boden, tatsächlich befindet sich dieser aber in Südamerika. Der erste Weltraumbahnhof Europas soll nun in Schottland entstehen.

Die britische UK Space Agency will auf der Halbinsel A’Mhoine einen entsprechenden Standort errichten, von dem aus im kommenden Jahrzehnt Raketenstarts durchgeführt werden sollen. Zudem plant Virgin Galactic einen Weltraumbahnhof in Grottaglie im Süden Italiens.