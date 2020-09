Wie sich das Gehirn im Weltraum verändert

Auch die Graue Substanz wurde von der Umverteilung des Gehirnwassers beeinflusst. Hier wurden an einigen Stellen im Gehirn, etwa einer seitlichen Furche (Sulcus lateralis), weniger Graue Substanz festgestellt. An anderen, höher gelegenen Stellen konnte dafür ein Anstieg festgestellt werden.

Positiver Effekt

Während die Kosmonauten dadurch laut Jillings keine Einschränkungen erlebten, konnten trotzdem Veränderungen im Bereich Motorkortex der Probanden festgestellt werden. Dieser ist für Bewegungsabläufe zuständig. Hier legt das Gehirn an Masse, da sich der Körper erst an die Bewegung in der Schwerelosigkeit gewöhnen muss. Auch nach 7 Monaten zurück auf der Erde hat sich diese Veränderung nicht zurückgebildet.

In weiteren Untersuchungen wollen die Forscher nun herausfinden, ob die Astronauten möglicherweise einen positiven Effekt durch die Veränderung bei der Bewegung feststellen können. Die Autoren der Studie gehen nicht davon aus, dass die Veränderung langfristig einen negativen Effekt auf die Astronauten hat. Zudem will man untersuchen, ob sich das Gehirn von Astronauten, die bereits einmal im Weltraum waren, schneller anpassen kann als jenes von Menschen, die das erste Mal im All sind.