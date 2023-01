Das ist der Wissenschafter des Jahres 2022

Der Ökologe und Biodiversitätsforscher Franz Essl ist "Wissenschafter des Jahres 2022". Am Montag, knapp vor seinem 50. Geburtstag am 14. Jänner, hat er die Auszeichnung des Klubs der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten für seine Vermittlungsarbeit entgegengenommen. Der Botaniker ist seit Jahren Stammgast in der Liste der meistzitierten Forscher weltweit und einer der prononciertesten Hinweisgeber des Landes in Sachen Artenschutz und Klimawandel.

Mit der seit 1994 jährlich durchgeführten Wahl will der Journalistenklub vor allem das Bemühen von Forscherinnen und Forschern auszeichnen, ihre Arbeit und ihr Fach einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen und damit das Bewusstsein für die Bedeutung der heimischen Wissenschaft zu steigern. Während mit der Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl (2020) und dem Komplexitätsforscher Peter Klimek (2021) Persönlichkeiten aus der Riege jener Forscher erfolgreich waren, die sich zuletzt stark um das Management der Covid-19-Pandemie verdient gemacht haben, wird heuer mit Essl ein Natur-Wissenschafter gewürdigt, der sich auch als Mahner in Umweltfragen einen Namen gemacht hat.

"Sehr große Ehre"

Essl sieht die Auszeichnung als "sehr große Ehre" an, wie er im Gespräch mit der APA erklärte. Er hofft, dass damit auch die Themen "Artenverlust, Biodiversitäts- und Klimakrise" noch mehr Aufmerksamkeit erfahren. Die Ehrung für "ein, vielleicht sogar DAS gesellschaftliche Zukunftsthema" zeige, "wie wichtig es ist, sich hier zu äußern" - auch abseits der Forschung im engeren Sinne. Der Bereich sollte jedenfalls medial künftig "deutlich mehr Raum bekommen", betonte Essl.

Franz Essl spürte bereits sehr früh seinen Hang zur Natur und zur Biologie. Seine Kindheitserlebnisse auf einem Bauernhof in Oberösterreich waren dafür ebenso prägend wie erste Kontakte zu Wissenschaftern. Der am 14. Jänner 1973 in Linz geborene Ökologe wird neben seiner Forschungstätigkeit auch nicht müde, sich als Anwalt für den Natur- und Artenschutz zu engagieren, und von der Politik mehr Engagement einzufordern.

Das einst selbstverständliche Rodeln

Dass es bei ihm beruflich einmal in Richtung Umweltforschung und -schutz gehen könnte, "war mir tatsächlich immer klar", sagte Essl zur APA. Die Kindheit und Jugend in der oberösterreichischen Provinz habe er zu einem großen Teil draußen verbracht. Mit anderen Kindern wurden Bäche aufgestaut, Baumhäuser gebaut und im Winter gerodelt. Dass letzteres dort heute nicht mehr mit der einstigen Selbstverständlichkeit möglich ist, ist eine der vielen Beobachtungen, die den Ökologen antreiben, sich mit veränderten Rahmenbedingungen in der Natur, eingeschleppten Arten (Neobiota), Biodiversitätsverlust oder Klimawandel zu befassen.

Den früh entwickelten Blick für die Natur schärfte Essl in etwa ab dem Alter von 14 Jahren, als er seine Eltern um erste Bücher zur Bestimmung von Tieren und Pflanzen bat. Mit den zur Verfügung stehenden Werken gelangte der heute am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien tätige Wissenschafter allerdings bald an Grenzen. Bei einer Schulfeier lernte Essl dann einen Biologen kennen, der ihn bei der Vogelbestimmung unter die Fittiche nahm.

Eingeschleppte Pflanzen- und Tierarten

Zusätzlich stieg sein Interesse an Pflanzen. So schloss er sich der botanischen Arbeitsgemeinschaft in Linz an - und senkte dort den Altersdurchschnitt beträchtlich. Zu den Treffen in der Landeshauptstadt kutschierte ihn damals seine Mutter, die ihn wie auch der Rest der Familie bei seinen Ambitionen unterstützte, wie Essl betont. Die Kontakte bestärkten ihn auch im Entschluss, Biologie zu studieren.

"Ich war der Erste in meiner Familie, der in eine andere Stadt zum Studieren gegangen ist. Das war damals, in den Achtzigerjahren, am Land noch nicht so selbstverständlich wie heute", erinnert sich Essl an seine interessengeleitete Studienwahl - eine Herangehensweise, die er jungen Menschen auf jeden Fall empfiehlt.

An der Uni Wien startete er im Jahr 1991. In seiner Diplomarbeit (1997) beim kürzlich verstorbenen "Wissenschafter des Jahres 2012", Georg Grabherr, beschäftigte sich Essl mit der Vegetation und Landschaftsgeschichte des Jaidhaustales in Oberösterreich. Es folgte das PhD-Studium, das im Jahr 2002 in einer Arbeit über Neobiota in Österreich - ein wissenschaftliches Lebensthema für Essl - gipfelte. Als Betreuer fungierte damals ebenfalls Grabherr.