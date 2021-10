Die epische Zukunftsvision der NASA: Kajakfahren am Saturnmond

"Vorstellungskraft ist unser Fenster in die Zukunft", heißt es auf der Webseite des Projekts . Bei der NASA und JPL sei man bestrebt, kühn an den Rand des Möglichen vorzustoßen. Denn eines Tages soll das mit Hilfe neuer Generationen von Innovatoren und Entdeckern real werden.

Hintergründe der Vision

"The Studio", ein Team von visuellen Strategen des JPL, hat eine Posterserie mit dem Titel "Visions of the Future" entworfen, welche die Grundlage für das Video bildet. Neun Künstler*innen, Designer*innen und Illustrator*innen sollen an der Gestaltung der 14 Poster beteiligt sein. Die Bildkonzepte seien das Ergebnis vieler Brainstorming-Sitzungen mit Wissenschaftler*innen, Ingenieur*innen und Kommunikationsexpert*innen des JPL.