Neuer Fonds für Start-up-Finanzierung in Österreich

Das Wirtschaftsministerium legt zur Start-up-Finanzierung einen neuen Risikokapitalfonds auf und stellt dafür von Bundesseite bis zu 72 Mio. Euro zur Verfügung. Das kündigte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz an. "Im Bereich der Risikokapitalfinanzierung hat Österreich Nachholbedarf", sagte Kocher. Die Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Jungunternehmen seien hierzulande "begrenzt".

Verwaltung von aws

Der Gründungsfonds soll private Co-Investitionen in Start-ups in der Höhe von rund 500 Mio. Euro auslösen und wird von einer Tochter der staatlichen Förderbank aws verwaltet. Man wolle mit dem neuen Fonds "an die Erfolge des aws-Gründerfonds" anschließen, so der Wirtschaftsminister. Der von 2013 bis Ende 2022 aktive aws-Fonds mobilisierte mit Investments von 60 Mio. Euro in 46 Start-ups knapp 500 Mio. Euro an privatem Investorengeld.

Die Bereitstellung von Risikokapital für innovative Jungunternehmen sei "nicht leichter geworden", sagte der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Karlheinz Kopf, mit Blick auf die Zinswende. Risikokapitalgeber*innen halten sich bei ihren Investments international und in Österreich seit dem zweiten Halbjahr 2022 merklich zurück. Um mehr Kapital hierzulande zu mobilisieren, sei auch ein Investitionsfreibetrag, Verlustverrechnung und Verlustrücktrag für Start-ups-Investments notwendig, so Kopf. Man werde "Stück für Stück das eine oder andere durchsetzen".

Beteiligungsanfragen können demnächst an das Management des aws Gründungsfonds geschickt werden. Möglich sind Beteiligungen in Form von offenen Beteiligungen oder eigenkapitalähnlichen Mezzaninfinanzierungsinstrumenten zwischen 100.000 Euro und maximal 5 Mio. Euro (Erst- und Folgeinvestitionen).