Studie sieht großes Potenzial bei österreichischen Start-ups

Die österreichische Start-up-Branche ist auf dem Vormarsch, hinkt aber hinter vielen westeuropäischen Ländern hinterher. Das geht aus einer vor Kurzem veröffentlichten Studie des industrienahen Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria und der Austrian Angels Investor Association (aaia) hervor.

Demnach kämen in Österreich auf eine Million Einwohner*innen rund 700 Start-ups. „Österreich ist, gemessen an der Größe des Landes, im Mittelfeld“, erklärt Monika Köppl-Turyna, Direktorin von EcoAustria im Zuge einer Pressekonferenz. „Das ist aber nicht zufriedenstellend, denn viele westeuropäische Länder sind vor uns.“ So zum Beispiel der europäische Spitzenreiter Niederlande. Hier gäbe es rund 2.400 Start-ups pro Millionen Einwohner*innen, in Großbritannien 1.811, gefolgt von den nordischen und baltischen Staaten.

Bei der Verfügbarkeit des Risikokapitals – also jene finanziellen Mittel, die an riskante Unternehmungen ausgeschüttet werden – schneidet Österreich besonders schlecht gegenüber anderen westlichen Staaten ab. Hierzulande seien nur 0,3 Prozent des BIP Risikokapital, in anderen Ländern komme man auf 4 Prozent.

Modellrechnung zeigt drastische Auswirkungen

Neben dem Status quo in Österreich sei es auch wichtig, die wirtschaftlichen Auswirkungen einer höheren Gründungsrate zu analysieren. Köppl-Turyna: „Wir wollten konkret wissen: Was würde denn passieren, wenn Österreich die Start-up-Aktivität anhebt?"

Gäbe es hierzulande proportional zur Bevölkerung so viele Start-ups wie im Vereinigten Königreich, so würde dies die Anzahl an Start-ups in Österreich verzehnfachen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde nach 20 Jahren um 7,8 Milliarden Euro höher sein und es gäbe 17.300 mehr Beschäftigte. Der Effekt ist noch drastischer, wenn die Niederlande als Maßstab herangezogen werden. In diesem Szenario würde die Anzahl der Start-ups in Österreich von 6.200 auf 21.400 anwachsen. Das BIP würde nach 2 Jahrzehnten um rund 10 Milliarden Euro gestiegen sein und Arbeitsplätze für rund 26.000 Personen schaffen.