Grazer Software entfernt Hintergrundlärm

In geräuschvollen Umgebungen Stimmen zu verstehen, ist selbst für Leute mit gutem Hörvermögen schwierig. Für Leute mit Hörschwächen ist es fast unmöglich, auch wenn sie ein Hörgerät verwenden. Das Grazer Start-up Clir hat eine Lösung entwickelt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Hintergrundgeräusche und Stimmen fein säuberlich trennt, den Lärm herausfiltert und es so ermöglicht, Sprache deutlich zu verstehen.

iPhone als Hörverstärker

"Die Sprachverständlichkeit wird massiv verbessert", sagt Clir-Gründer Andreas Krassnitzer. Ausprobiert werden kann die Software mit der vor kurzem veröffentlichten App clir Voice. Die für das iPhone-Betriebssystem iOS verfügbare Anwendung fungiert quasi als Hörverstärker für gesprochene Sprache.

Die Rechenleistung findet am Smartphone statt, die Audiodaten werden mit dem Standard Bluetooth Low Energy an Ohr- oder Kopfhörer übertragen. Die App ermögliche es, sich in lauten Situationen mit Menschen zu unterhalten und zu verstehen, was sie sprechen, sagt Krassnitzer.

Zum Einsatz kommen könne sie etwa bei Vorlesungen oder Vorträgen. Auch Sprachaufzeichnungen lassen sich mit der App anfertigen. In der Basisversion ist sie gratis, der Einsatz der KI-Filter wird über eine monatliche Abogebühr oder ein Credit-System verrechnet. An einer Android-Version wird gearbeitet.