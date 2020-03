Hintergründe in Videos automatisch entfernen: Neues Tool aus Wien

Das Wiener Start-up hofft, mit der neuen Lösung auf ähnlich große Resonanz zu stoßen wie mit seinem Bildbearbeitungswerkzeug remove.bg. Auch damit wurde ein aufwendiger Prozess, das Herauslösen von Personen oder Gegenständen von einem Bildhintergrund, automatisiert und auf einfache Art zugänglich gemacht.

15.000 zahlende Kunden

Empfehlungen in sozialen Medien und Berichte in US-Medien wie Techcrunch und The Verge sorgten dafür, dass remove.bg bald von Millionen Leuten genutzt wurde. Das Tool, das auch als App für Mac, Windows und Linux und als Photoshop-Erweiterung verfügbar ist, zählt heute 15.000 zahlende Kunden aus unterschiedlichen Branchen - von Designern über Webentwicklern bis hin zum E-Commerce. Ein Drittel davon kommt aus Nordamerika.

Für Privatnutzer, die die Bilder nur in kleiner Auflösung benötigen, ist das Tool kostenlos. "Wir haben viele tolle Kreationen gesehen, das reicht von Schulkindern, die Unterrichtsmaterialien aufbereiten bis zu professionellen Anwendungen", erzählt Groessing. Auch von Leuten, die ihre Autos auf Gebrauchtwagenplattformen zum Kauf anbieten, werde das Tool gerne genutzt.