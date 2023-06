Leder-Alternative aus Pilzen gewinnt Start-up-Challenge

Mycofutures konnte sich bei der Sustainability Start-up Challenge am SPEAK OUT Festival durchsetzen.

Es sieht aus wie Leder und fühlt sich auch so an, belastet aber die Umwelt kaum. Das Start-up MycoFutures entwickelt ein neues Material auf Basis von Pilzen, das die Modeindustrie klimafreundlicher machen soll und setzte sich damit bei der Sustainability Start-up Challenge am SPEAK OUT Festival des KURIER und der futurezone durch. "Wir arbeiten mit der Natur und zerstören sie nicht", sagte Mitgründerin Stephanie Lipp bei ihrem zweiminütigen Pitch am Dienstagabend. Demnächst will Lipp ihr im kanadischen Toronto gegründetes Unternehmen nach Österreich bringen und an der Entwicklung des Materials weiterarbeiten. ➤ Mehr lesen: Umwelt- und Klimaschutz: Diskussion und Appelle am SPEAK OUT Festival

MycoFutures-Gründerin Stephanie Lipp bei ihrem Pitch © Kurier / Jeff Mangione

Konkret basiert das neuartige Material auf Myzel, dem Wurzelsystem von Pilzen. Anders als bei herkömmliche "veganen" Lederalternativen, sind bei der Herstellung keinerlei erdölbasierte Kunststoffe notwendig. Myzel wächst schnell auf kompostierbarem Sägemehl. Das fertige Produkt ist biologisch abbaubar. Ein Paradebeispiel für die zirkuläre Produktion, wie Lipp meinte. Den Herstellungsprozess will das Cleantech-Unternehmen so weit wie möglich automatisieren. Mit Unternehmen aus der Modebranche ist man bereits in Kontakt. Ein Täschchen aus Pilzleder konnte die Gründerin bei ihrem Pitch bereits herzeigen. Die Leder-Alternative aus Pilzen wird sie nun auch beim Austrian World Summit 2024 vorstellen. Denn mit dem 1. Platz bei der Sustainabilty-Challenge gewann das Start-up auch einen Standplatz bei der von der Schwarzenegger Climate Initiative ausgerichteten Veranstaltung.

Alois Rottensteiner von Fight Food Waste © Kurier / Jeff Mangione

Gegen Lebensmittelverschwendung Den 2. Platz bei der Sustainability Challenge sicherte sich das Projekt Fight Food Waste. Die Initiative von Student*innen der WU Wien will Lebensmittel aus der Landwirtschaft retten, die aufgrund von "Normabweichungen" nicht im Handel verkauft werden können und deshalb auf den Feldern liegen bleiben oder weggeworfen werden. Fight Food Waste sammelt das Obst und Gemüse von Biolandwirt*innen ein und verkauft sie an Privatpersonen oder Großabnehmer, wie etwa Mensen oder Kantinen. 100 Kilogramm Tomaten seien auf diese Weise bereits bei einem Sommerfest der WU Wien gelandet, sagte Mitgründer Alois Rottensteiner beim Pitch. Für Landwirte ergebe sich so eine zusätzliche Einnahmequelle, Konsument*innen könnten Biolebensmittel zu einem günstigeren Preis erwerben.

Anna Larissa Fischer präsentiert ihre Climate Change Education © Kurier / Jeff Mangione

Klimawandel-Unterricht Den 3. Platz der Nachhaltigkeits-Challenge errang das Projekt Climate Change Education (CCE), das Klimaunterricht als Pflichtfach an europäischen Schulen ab der 1. Klasse Volksschule etablieren will. 70 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen würden auf den Konsum von privaten Haushalten zurückgehen, der europäische CO2-Fußabdruck könnte um ein Viertel reduziert werden, wenn nachhaltiger konsumiert würde, sagte Anna Larissa Fischer von dem Schulprojekt: "Konsum kann durch Bildung gesteuert werden." Nehme man die Einführung des "Ethik"-Faches als Vergleich, könnte das Pflichtfach Climate Change Education (CCE) im Herbst 2025 an Österreichs Schulen starten, so die Projektinitiatorin. Notwendig dafür seien unter anderem eine Gesetzesänderung und die Ausarbeitung eines Lehrplans, sagte Fischer: "Dann kann man loslegen."

Der Projektinitiator von BETTer pitcht sein Beistellbett © Kurier / Jeff Mangione