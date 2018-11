Lime-Geschäftsführer: "Wien extrem wichtiger Markt"

Kein Geschäft mit User-Daten

Bei jeder Fahrt werden Daten wie Start- und Endzeit, Route, Kosten, gefahrene Kilometer und Zeit gesammelt. „Diese dienen allerdings lediglich zur Serviceverbesserung und zur Argumentation und Präsentation gegenüber den Stadtplaner. Es wird kein Geschäft mit den Daten betrieben, deswegen bekommt sie sonst auch niemand in die Hand“, verspricht Tonalli Arreola

In der Zukunft möchte sich Lime vor allem durch eine besonders enge Kooperation und dadurch resultierende Legitimation gegen die anderen Anbieter in Wien, Bird und Tier, durchsetzen. Wichtig sei es, jederzeit schnell zu reagieren und die Scooter dort zu platzieren, wo sie gebraucht werden und abzuziehen, wenn sie falsch stehen oder es zu gefährlich wird. Dementsprechend will man den Fokus auf Sicherheit legen und auch mit den Kunden enger in Kontakt treten: „Aktuell startet Lime eine Informationskampagne mit dem Namen Respect the Right, im Rahmen derer Events für Nutzer aber auch Anwohner organisiert werden. Diese sind für die Zukunft auch in Wien geplant.“