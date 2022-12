Start-up entwickelt bleifreien Sensor für Beatmungsgeräte

In Beatmungs- oder Narkosegeräten kommen immer noch Sauerstoffsensoren zum Einsatz, in denen Bleianoden verbaut sind. Zwar schreibt die 2011 verabschiedete RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) der EU vor, dass keine Gefahrstoffe in Elektrogeräten oder elektronischen Bauteilen integriert werden dürfen. Für medizinische Geräte gibt es aber Ausnahmen, weil es an brauchbaren Alternativen mangelt.

Das Start-up Oxygen Scientific hat eine solche umweltfreundliche Alternative entwickelt. Die Fluoreszenzsensoren des Grazer Unternehmens beinhalten nicht nur keine Bleianoden. Sei halten mit rund 5 Jahren auch um einiges länger als ihre "galvanischen" Pendants, deren Lebensdauer lediglich 12 bis 18 Monate beträgt.

Auch die Messgenauigkeit sei höher als bei galvanischen Sensoren, sagt Arne Sieber, der seit 3 Jahren an der Technologie arbeitet und im vergangenen Jahr gemeinsam mit seiner Frau Milena Stoianova-Sieber Oxygen Scientific gründete.