Start-up lässt Sonne per Spiegel aus dem All “bestellen”

Reflect Orbital erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern jetzt Sonne in der Nacht per Knopfdruck zu ordern.

Einer der offensichtlichsten Nachteile des Erzeugens von Strom mittels Sonnenenergie ist, dass es selbst an wolkenlosen Tagen irgendwann Nacht wird. Das kalifornische Start-up Reflect Orbital will nun eine Lösung für dieses Problem gefunden haben.

Ein großer Spiegel im All soll Sonnenlicht auch dann in Richtung von Solaranlagen reflektieren, wenn die Sonne eigentlich schon untergegangen ist. “Aus irgendeinem Grund akzeptieren Leute einfach, dass die Sonne am Abend untergeht”, sagt Ben Nowack, der Gründer des Start-ups, in einem Video.