Wenn Roboter Tunnel reinigen

Üblicherweise kommen bis zu 350 Liter Wasser pro Minute oder bis zu 7.000 Liter pro Kilometer zum Einsatz, um Abflussrohre in Tunnelanlagen zu reinigen. Sie werden mit Hochdruckdüsen in die Rohre gespritzt, um Sedimente und Verunreinigungen wegzuspülen. Das Grazer Start-up DrainBot hat ein vollautomatisiertes Robotersystem entwickelt, das die Drainagerohre von Ablagerungen befreit und dabei ohne zusätzliches Wasser und Treibstoff für die Spritzdüsen auskommt und dadurch wesentlich umweltfreundlicher ist.

"Die Tunnel müssen wegen der Wartungsarbeiten auch nicht mehr für den Verkehr gesperrt werden", sagt Slaven Stekovic, der das Unternehmen 2019 gemeinsam mit Philipp Lepold gründete. Personal vor Ort sei für die Reinigung nicht notwendig. Nicht zuletzt dadurch könnten Betreiber Kosten sparen.

Rund um die Uhr im Einsatz

Bei dem System des Grazer Start-ups werden die Rohre von 90 Zentimeter langen Robotern gereinigt, die mit einem Bürstenkopf ausgestattet sind. Die Bots verfügen auch über Kameras und Sensoren, die den Reinigungsprozess dokumentieren und Daten über den Zustand der Rohre sammeln. Wegen der Kälte und hohen Feuchtigkeit in den Tunnelsystemen müssten sie sehr robust gebaut sein, so der Gründer.

Aufgeladen werden die elektrisch betriebenen Roboter an kleinen Ladestationen, die in regelmäßigen Abständen in Schächten angebracht werden. Eine Ladung reicht dabei für mehrere Kilometer Drainage-Reinigung. "Unser System ist so konzipiert, dass es kontinuierlich reinigen kann. Die Roboter sind rund um die Uhr im Einsatz", sagt Stekovic. Damit könne einer "hohe Verdreckung" der Systeme vermieden und sichergestellt werden, dass sie optimal funktionieren.