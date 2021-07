Salzburger Ladesoftware-Start-up für Rekordsumme verkauft

Der amerikanische Ladesäulenbetreiber ChargePoint kauft das Salzburger Ladesoftware-Start-up has.to.be für 250 Millionen Euro. Der Kaufpreis - vorbehaltlich einer Anpassung - wird in bar und in Aktien bezahlt, wie es in einer Aussendung des Start-ups heißt.

Die Übernahme soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Der Deal ist damit der größte Start-up-Exit in Österreich bis dato. Adidas zahlte im Jahr 2015 für die oberösterreichische Sport-App Runtastic rund 220 Millionen Euro.