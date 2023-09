Tech-Unternehmer zahlen 700 Dollar für “Schlaf-Pods” in San Francisco

San Francisco ist „the place to be“, wenn man in den USA ein Start-up gründet. Doch bevor damit Millionen verdient werden, lebt es sich offenbar hart in der Stadt, in der eine 1-Zimmer-Wohnung rund 3000 US-Dollar pro Monat kostet. So manche*r Tech-Gründer*in zieht es daher vor, am Anfang in sogenannten „Schlaf-Pods“ unterzukommen.

So auch der er 26-jährige Start-up Gründer Christian Lewis, der ursprünglich aus einem Vorort von Chicago stammt. Er zog nach San Francisco, um von dort aus sein KI-Start-up aufzubauen, erzählt er dem San Francisco Standard. Doch er mietete kein Apartment, sondern lebt jetzt in einem „Schlaf-Pod“, der 700 US-Dollar pro Monat kostet.

Platz, um ausgestreckt zu schlafen

Lewis ist selbst 1,70 Meter groß. In dem Schlaf-Pod ist eine Twin-Size-Matratze. Die Kabine ist nur mit einem schwarzen Tuch abgetrennt, daher muss man sehr leise sein, wenn man schlafen geht. Die Decke ist 1,20 Meter hoch, 1 Meter breit und „lang genug, um hineinzupassen“, so Lewis. Doch mit dem Pod mietet der Start-up-Gründer nicht nur eine Schlafgelegenheit, die auch über Steckdosen verfügt, um Elektronikgeräte aufzuladen, sondern auch ein gemeinsames Wohnzimmer mit allen, in dem sich auch gut arbeiten lässt.

Der Start-up-Gründer selbst ist damit zufrieden. Er sagt, er habe bereits zahlreiche Investor*innen aus dem Silicon Valley kennengelernt, die KI-Start-ups unterstützen würden. Nur hier könne man näher an diesen Leuten sein, so der Start-up-Gründer. Er fände es außerdem gar nicht schlimm, in einem Pod zu leben. Einzig und allein die Hygiene-Situation findet er nicht so zufriedenstellend: 20 Personen teilen sich 5 Badezimmer mit 2 Duschen.

