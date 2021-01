Techhouse startet neuen Accelerator in Graz

Im neu errichteten ZWI-Hub for Innovators in Graz können Start-ups am Accelerator-Programm teilnehmen. Bewerbungen sind ab sofort bis Anfang März möglich. Neben der Weiterentwicklung der Teams steht vor allem die Zusammenarbeit der teilnehmenden Start-ups mit etablierten Großunternehmen im Vordergrund. Als Partner mit an Bord sind etablierte, österreichische Industriebetriebe aus unterschiedlichen Branchen.



Das Programm teilt sich in zwei zeitgleich stattfindende Accelerator-Tracks auf: Gesucht werden zum einen 5 Start-ups aus den Themenbereichen Sustainability, Artificial Intelligence, Industry 4.0, Financial Services und Health Tech. Plus 6 Teams, die gemeinsam mit den Industrie-Partnern AndritzAG, Primetals Technologies Austria, Christof Industries, dem next-incubator der Energie Steiermark, der Hasslacher Gruppe und der Österreichischen Hagelversicherung konkrete Challenges bearbeiten.

Kostenloses Büro und Investments

Die Start-ups können im neuen Hub der Techhouse-Location in Graz 4 Monate lang kostenlos arbeiten. Es winken zudem Investments in der Höhe von bis zu 50.000 Euro von der RLB Steiermark. Nach der 4-monatigen Intensiv-Acceleration-Phase haben die teilnehmenden Teams zudem die Möglichkeit, ihre Business-Ideen 8 weitere Monate in einer weiteren Acceleration-Phase zu verfeinern.

"Durch die Unterstützung des TECHHOUSE Accelerators fördern wir Unternehmertum und Innovation in der Steiermark. Das stärkt den Wirtschaftsstandort und die regionale Wertschöpfung.", sagt RLB Steiermark-Generaldirektor Martin Schaller.

Als Netzwerkpartner sind zudem bereits die Österreichische Forschungsförderung (FFG), das Know-Center-Forschungszentrum für Big Data, AI und Data-Driven Business, der Human.technology Styria, der AC StyriaMobilitätscluster, die Gründungsgarage, Silicon AlpsCluster, das Zentrum für Wissens-und Innovationstransfer (ZWI), die Austrian Angels Investors Association (AAIA), the female factor, sowie AI Austria mit an Bord.