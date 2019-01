Wiener Start-up Eversports expandiert in die Niederlande

In den nächsten Jahren will Eversports auch das Sportangebot, das momentan den Ballsport-, Boutique-Yoga- und Fitnessbereich umfasst, um Outdoor-Aktivitäten wie etwa Klettern oder Golfen erweitern. Außerdem wird in den kommenden Jahren der soziale Aspekt in den Vordergrund rücken, um es Usern zu ermöglichen, Freunde online zum Sport einzuladen oder Sportpartner zu finden.

Internationale Expansion

Das Thema Internationalisierung spielt für Eversports eine immer größere Rolle und wird unter anderem durch Mergers & Acquisitions vorangetrieben. Die Wiener waren bereits vor drei Jahren in den Niederlanden präsent und hatten dort rund 20 Kunden im Ballsport-Bereich. Wegen der langsamen Fortschritte wurde der Fokus aber wieder auf den deutschsprachigen Raum gelegt. Dies ändert sich nun mit dem neuen Partner.