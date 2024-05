So installiert man den PC Manager vorab auf Windows

Microsoft will die praktische Aufräum-App erst im Herbst in Windows 11 inkludieren, mit einem Trick bekommt man sie schon jetzt.

Wer die Leistung seines PCs optimieren will und Windows von unnötigen temporären Dateien oder Prozessen befreien will, findet bereits jetzt zahlreiche Tools dafür. Eine beliebte App ist etwa CCleaner. Microsoft bietet allerdings künftig selbst ein Werkzeug für solche Aufgaben an, den "PC Manager". Die App soll künftig fixer Teil von Windows 11 werden, mit einem Trick kann man sich aber schon eine Beta-Version davon auf den Rechner holen.

