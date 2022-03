Pollenflug: Die besten Allergie-Apps für iOS und Android

Ein explizit österreichischer Vertreter ist die App Pollen der Med Uni Wien. Die Anwendung ist spezialisiert auf Pollenvorhersagen und soll vor allem in der Hochsaison der Allergien beim Planen des Alltags unterstützen. Beim ersten App-Start haben wir einige Auswahlmöglichkeiten, um die App auf unsere Bedürfnisse zuzuschneiden. So können wir unabhängig von der Gerätesprache noch einmal eigens die Sprache der App aussuchen. Außerdem können wir aus einigen unterstützten Regionen wählen.

App und Webseite von Kachelmannwetter haben sich in den vergangenen Jahren mit ihren Vorhersagen und angebotenen Daten einen Namen gemacht. Die Anwendung, die speziell für Nutzer*innen in Österreich, Deutschland und der Schweiz interessant ist, liefert neben interessanten Wetterdaten auch Informationen zu einigen Pollen.

Yummly

Wird das Wohlbefinden bereits draußen durch verstärkten Pollenflug auf die Probe gestellt, können Allergien auch in den eigenen 4 Wänden für zusätzliche Probleme sorgen. Während der Pollenflug dabei weniger eine Rolle spielt, sind es vor allem Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten, die hier Probleme machen. Sind beispielsweise Kreuzallergien vorhanden, muss auch hier aufgepasst werden. Eine besonders praktische App für Allergiker*innen ist Yummly.

Die Kochbuch-App bietet für Feinschmecker*innen aller Art eine riesige Auswahl an Rezepten und erlaubt dabei das Setzen von Filtern, die unter anderem Allergien oder vegetarische und vegane Ernährung berücksichtigen. Mit den laut Angaben von Yummly mehr als 2 Millionen Rezepten ist die Auswahl nicht zu knapp. Um von der App auch wirklich nach unseren Vorstellungen bedient zu werden, gilt es nach dem Start der Anwendung die persönlichen Präferenzen festzulegen.

Anhand der eingestellten Vorgaben wird nicht nur die Suche eingeschränkt, auch die täglichen Empfehlungen werden bestmöglich angepasst. Über die Suche können wir nach bestimmten Zutaten suchen, die wir gerne im Gericht hätten.

Neben einer Namenssuche bietet Yummly auch die Suche per Kamera. Lebensmittel können so einfach gescannt und von der App in die Suche mit einbezogen werden. Sämtliche Rezepte sind von Haus aus mit einer Einkaufsliste ausgestattet, die wir direkt in der App abhaken können. Die Zubereitung wird dann Schritt für Schritt in der App erklärt und oft mit Bildern garniert.

Yummly ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.