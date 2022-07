Die besten Roadtrip-Apps für iOS und Android

Wer einen Roadtrip unternimmt, kommt in kurzer Zeit an viele neue Orte. Die passenden Apps helfen uns beim Zurechtfinden.

Reisezeit bedeutet für viele auch wieder Roadtrip-Zeit. Während die meisten in den Ferien an den Strand oder zum Städtetrip verreisen, entscheiden sich einige auch zum umfangreichen Roadtrip. Meist werden dann gleich mehrere Städte oder Länder auf einmal abgespult, um möglichst viel in kurzer Zeit erkunden zu können. Um für den Roadtrip gut gewappnet zu sein, gibt es einige hilfreiche Apps. Wir stellen euch diese Roadtrip-Apps vor: WiFi Map: iOS und Android

WiFi Map Wenn es auf die Reise geht, ist eine Internetverbindung heutzutage eines der wichtigsten Reiseutensilien. Während innerhalb der EU dank Roaming-Verordnung das mobile Internet meist wie zu Hause verwendet werden kann, ist das Thema außerhalb der Europäischen Union noch immer aktuell. Wer sich keine extra SIM-Karte für das jeweilige Land besorgen kann oder will, kann auch auf WiFi-Hopping setzen. Die App WiFi Map unterstützt uns dabei. WiFi Map ist dabei eine Art Google Maps für WLANs. Innerhalb der App bekommen wir auf einer Karte verfügbare WiFis in der Umgebung angezeigt. Dargestellt werden aber nicht nur komplett freie WLAN-Verbindungen, auch die Passwörter von geschützten Verbindungen kann man hier oft finden. Möchten wir etwa das WLAN eines Geschäftes nutzen, dessen Passwort nur auf Nachfrage verfügbar ist, besteht eine gute Chance, dass die Community das Passwort bereits in der Karte hinterlegt hat. Die App versteht sich als vollwertiger Navigator und führt uns zum gewünschten WLAN. Alle Daten sind selbstverständlich auch offline verfügbar, um auch ohne Internet schnell wieder zu einer Verbindung zu kommen. WiFi Map ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Seek Gerade bei einem Roadtrip kommt es besonders häufig zum Kontakt mit der Natur. Reines Interesse oder ein erhoffter Nutzen kann dann schnell die Frage nach einer Pflanzen- oder Tierart aufwerfen. Um solchen Fragen zu klären, um etwa den unfreiwilligen Verzehr von Giftpilzen zu verhindern, gibt es die App Seek. Seek unterstützt uns bei der Identifikation von Pflanzen, Tieren, Insekten und Pilzen. Um die Identifikation zu starten, müssen wir nicht mehr tun, als die App zu öffnen und die Kamera auf das zu identifizierende Objekt halten. Innerhalb von Sekunden spuckt Seek dann ein Ergebnis aus. Sofern wir mehr zum identifizierten Objekt wissen möchten, können wir dann auf den Namen tippen. Seek liefert dann in einem übersichtlichen Factsheet mehr Informationen. Darin enthalten sind zusätzliche Namen, Verbreitungskarten und ob eine Art einheimisch ist. Wer Spaß an der Natur hat, kann außerdem Abzeichen durch die Identifikation in der App sammeln. Seek ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Roadtrippers Gerade für europäische Reisende ist ein Roadtrip in weiter entfernten Ländern oft interessant. Nach längeren Flugzeiten oder vielleicht sogar einer Schifffahrt soll gleich das ganze Land in seiner voller Pracht erkundet werden, weil eine erneute Anreise eher unwahrscheinlich ist. Für Ausflüge in die USA, Kanada, Australien und Neuseeland gibt es dafür die App Roadtrippers. Roadtrippers unterstützt uns bei der Planung unserer Ausflüge und begleitet uns bei jedem Schritt und jedem Kilometer. Innerhalb der App können wir verschiedenste Ziele angeben, die Teil unseres Roadtrips werden sollen. Roadtrippers bietet hier aber nicht nur einfach Städte als Ziel an. Stattdessen können wir an jedem Ort aus hunderten Geschäften, Restaurants, Attraktionen und anderen Points-of-Interest auswählen. Jeder Punkt lässt sich markieren, um daraus einen großen Roadtrip zu erstellen. Sind wir an einem Ort und wollen noch mehr sehen, können wir einfach über die Funktion „Nearby“ noch mehr interessante Anlaufstellen einsehen. Wer keine Lust hat, einen eigenen Roadtrip zusammenzustellen, kann aber auch vorgefertigte Roadtrips von der App übernehmen. Roadtrippers ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Flush Wer auf die Reise geht, kennt das leidige Thema: Immer dann, wenn man eine Toilette braucht, ist partout keine in der Nähe. Um nie wieder verzweifelt nach dem stillen Örtchen suchen zu müssen, gibt es die App Flush. Flush versteht sich als Toilettenverzeichnis, auf dem jede Menge WCs rund um die Welt eingetragen sind. Die Nutzung der App ist äußerst simpel. Starten wir die Anwendungen, können wir uns per Ortung lokalisieren lassen oder unseren Standort manuell eingeben. Flush zeigt uns dann auf einer Karte alle in der Umgebung bekannten Toiletten an. Zu jedem einzelnen Standort sind dann meist auch Zusatzinformationen verzeichnet. Neben der Bezeichnung, also etwa dem Namen eines Hotels oder einer öffentlichen Toilette, ist größtenteils auch angegeben, ob Barrierefreiheit besteht und ob eine Gebühr für die Nutzung entrichtet werden muss. Jede Toilette lässt sich außerdem innerhalb der App bewerten. Ist etwas nicht in Ordnung oder existiert der Standort nicht mehr, kann dies direkt gemeldet werden. Ebenso können wir Toiletten hinzufügen, die wir kennen, die aber noch nicht in der Karte verzeichnet sind. Flush ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.