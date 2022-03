Die besten Translator-Apps für iOS und Android

Ob einfache Textübersetzung oder Unterhaltungen in unterschiedlichen Sprachen: Übersetzungs-Apps helfen uns in jeder Situation.

Während das Erlernen neuer Sprachen dank Sprachlern-Apps wie Duolingo und Babbel heute einfacher denn je ist, zahlt es sich nicht bei jeder Gelegenheit aus, eine ganze Sprache neu zu lernen. Wer etwa gerade auf Twitter unterwegs ist und die Krise in der Ukraine mitverfolgt, wird immer wieder auf Sprachen stoßen, die nicht nur sprachlich, sondern auch in Bezug auf die Schrift eine Herausforderung sind.

Hier übernimmt Google das Dolmetschen für uns. Einmal aktiviert, lauscht die App den gesprochenen Inhalten und übersetzt fleißig hin und her. Wem das alles noch nicht reicht, der hat auch noch die Handschrift-Übersetzung als weitere Option. Durch Schreiben auf dem Touchscreen kann so die Tastatur bei Bedarf umgangen werden.

So können wir beispielsweise unsere Kamera für Live-Übersetzungen nutzen. Ob in einem Buch oder auf dem Verkehrsschild im Ausland, die App liest mithilfe der Kamera den Inhalt und übersetzt ihn direkt für uns. Ein weiteres interessantes Feature ist die direkte Übersetzung von gesprochenen Inhalten.

Die Kernkompetenz der App ist das Übersetzen von einzelnen Wörtern und Redensarten , die in den jeweiligen Sprachen gebräuchlich sind. Geben wir ein Wort oder einen Begriff ein, liefert dict.cc eine Fülle an Informationen. Neben den vielen verschiedenen Bedeutungen einzelner Wörter weist die App auch darauf hin, ob es sich etwa um Umgangssprache handelt, auf welche anderen Wörter sich ein Begriff beziehen kann oder um welche Art von Wort es sich handelt.

iTranslate

Mit über 100 Sprachen und einigen coolen Funktionen kann auch die App iTranslate im Alltag überzeugen. iTranslate kann in ganz klassisch als Wort und Satzübersetzer genutzt werden. In der Eingabemaske können wir die Ausgangs- und die Zielsprache definieren und dann sämtliche Inhalte eintippen, die wir in eine uns verständliche Sprache übersetzt haben wollen. Die übersetzten Inhalte können über eine eigene Menüleiste direkt kopiert oder mit anderen Apps geteilt werden.

Außerdem können wir uns die Aussprache anhören. Des Weiteren unterstützt iTranslate den Tandem-Modus, der uns das Übersetzten einer Konversation zwischen mehreren Personen ermöglicht. Haben wir in der App die zwei beteiligten Sprachen hinterlegt, lauscht iTranslate kontinuierlich und übersetzt die Inhalte live. Die übersetzten Gespräche werden dabei nicht nur in der App verschriftlicht, sondern auch gesprochen, um einen gewissen Redefluss zu ermöglichen.

Aber auch bei der Textkommunikation unterstützt uns iTranslate. Dank einer eigenen Tastaturerweiterung werden unsere getippten Nachrichten in die Zielsprache übersetzt und können direkt in Signal, WhatsApp und Co. übernommen werden. Die Tastatur behält dabei auch den Originaltext bei und sendet diesen mit passenden Flaggenemojis an unser Gegenüber. Etwas verspielt, aber sicherlich nicht weniger hilfreich ist die Integration von Augmented Reality.

iTranslate nutzt hier unsere Kamera, um die Umgebung abzutasten und Gegenstände zu übersetzen. Sämtliche Objekte, die von der App erkannt werden, werden dann mit einem Übersetzungsschild versehen.

iTranslate ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.