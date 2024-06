Die besten Apps zur Fußball-Europameisterschaft 2024

Sommerzeit ist dieses Jahr wieder Fußballzeit. Am 14. Juni startet die Europameisterschaft 2024. In 10 Austragungsorten im Gastgeberland Deutschland werden die insgesamt 51 Spiele ausgetragen.

ServusTV On und ORF ON

Wie schon zur Weltmeisterschaft 2022 hat sich Servus TV auch für die EM 2024 die Übertragungsrechte gesichert. Gemeinsam mit dem ORF als Sublizenznehmer werden alle der insgesamt 51 Partien live im Free-TV übertragen.

Servus TV überträgt davon 31 Spiele inklusive aller Begegnungen der österreichischen Nationalmannschaft, beim ORF werden 20 Spiele zu sehen sein. Während es die ServusTV-On-App bereits seit einiger Zeit gibt, wird die Europameisterschaft für die noch junge ORF-On-App wohl die erste echte Feuerprobe.

Beide Apps beherrschen Airplay, Google Cast wird derzeit nur von ServusTV On vollständig unterstützt. Bei ORF On soll Google Cast für Android immerhin schnellstmöglich nachgeliefert werden, auf iOS lassen sich derzeit nur VODs, aber keine Liveinhalte casten. Picture-in-Picture ist ebenso möglich. In ORF On ist erstmals auch das Zurückspulen während der Liveübertragung möglich.

ServusTV On ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. ORF On ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.