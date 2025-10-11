Chrome blockt bald automatisch nervige Benachrichtigungen

Mit dem neuen Feature für Android und Desktop soll man beim Surfen im Internet weniger abgelenkt werden.

Viele Webseiten versuchen Nutzerinnen und Nutzer mit Popups dazu zu bringen, Benachrichtigungen verschicken zu dürfen. Ist man beim Wegklicken unachtsam, handelt man sich schnell dutzende davon ein und wird in der Folge regelmäßig mit irrelevanten Benachrichtigungen bombardiert.

Diesen ständigen Ablenkungen sagt Google nun mit einem Chrome-Update den Kampf an, wie aus einem Blogpost des Unternehmens hervorgeht. Demnach widerruft der Browser künftig automatisch die Nutzer-Einwilligung für Benachrichtigungen von Seiten, mit denen man lange nicht interagiert hat.