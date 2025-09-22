Chrome kann jetzt Webseiten so vorlesen, dass sie wie Podcasts klingen

Googles NotebookLLM-App verwandelt alle Daten, die man dort eingibt – egal ob PDF, Webseite, kopierter Text oder YouTube-Video – in ein podcast-artiges künstliches Zwiegespräch . Diese Funktion wird nun offenbar direkt in Chrome für Android integriert, wie Android Authority berichtet .

Die Vorlesefunktion im Browser wird demnach um KI-generierte Audio-Übersichten ergänzt. Das soll lange, fade Artikel in ein kurzes, interaktives Hörerlebnis verwandeln.

Offenbar noch nicht in Österreich verfügbar

Laut Android Authority ist das Feature in Chrome auf Android in der Version 140.0.7339.124 verfügbar. Um es zu aktivieren, muss man im Chrome-Menü (3 Punkte rechts oben) „Listen to this page“ antippen.

➤ Mehr lesen: Wenn die Notizen zum Podcast werden: NotebookLM-App im Test

Im Overlay-Menü der Vorlesefunktion gibt es links unten einen neuen Button, mit einer Audiospur-Grafik und dem sternförmigen Gemini-Logo. Tippt man darauf, wird der „Podcast“ generiert.

Beim futurezone-Test konnten wir die Schaltfläche für die neue KI-Funktion nicht finden. Bei manchen Geräten war auch die Vorlesefunktion nicht aktiviert. Womöglich wird sie erst nach und nach in verschiedenen Regionen ausgerollt.