10 Podcasts, die ihr unbedingt hören solltet

Podcasts sind einfach super. Sie lassen lange Auto-, Zug- oder Busfahrten in Windeseile vergehen und sind dabei entweder interessant, witzig, spannend oder berührend. Zwar hat es lange gedauert, bis der Hype um sie richtig Fahrt aufnahm (die ersten Podcasts stammen aus den frühen 2000ern), dafür findet man heutzutage eine schier unendliche Auswahl aus verschiedensten Themengebieten.

Podcasts bieten sich also perfekt für alle an, die an den Feiertagen eine Auszeit vom Weihnachtstrubel nehmen und in die Welt eines Themas eintauchen wollen. Und ein weiterer Vorteil des Formats ist, dass man währenddessen perfekt monotonen Tätigkeiten (wie Aufräumen nach dem Weihnachts-Festmahl) nachgehen oder Sport treiben kann.

Hier 5 Tipps für Podcasts in Englisch und Deutsch, bei denen es sich lohnt, ins Binge-Listening zu verfallen.

Radiolab

Einer meiner liebsten Podcasts ist das vom öffentlichen US-Radiosender WNYC produzierte Radiolab. Das Themenfeld, das die Macher*innen abdecken, ist so breit, dass es sich kaum eingrenzen lässt. Einmal geht es um das Tunguska Event, ein anderes Mal um Homosexualität im Tierreich und wieder ein anderes Mal über den Schmuggel von Abtreibungspillen in die kriegsgebeutelte Ukraine.

Gemeinsam haben alle Folgen, dass sie scheinbar unmögliche Zusammenhänge beschreiben und Themen gleichzeitig locker, aber auch in aller Ernsthaftigkeit detailliert umfassend aufbereiten. Es lohnt sich einzutauchen, zum Beispiel mit einer meiner jüngsten Lieblingsepisoden, bei der es darum geht, wieso einen ein Händedruck vielleicht das ganze Leben lang verfolgen kann.