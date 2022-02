7 Apps, die ihr unbedingt auf eurem neuen Android-Handy braucht

Signal

Während WhatsApp weiterhin der vorherrschende Messenger in der Welt ist, hat sich Signal in den vergangenen Jahren immer stärker in den Vordergrund gedrängt. Der Open-Source Messenger gilt unter Experten als einer der sichersten und konnte dank finanzkräftiger Unterstützung in den letzten Jahren auch in Sachen Features stark aufholen.

Signal zeichnet sich neben seiner hochgelobten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch durch den generell sparsamen Umgang mit Daten aus. So speichern die Server von Signal nicht, wer wann und mit wem kommuniziert. Die Einsicht in Nachrichten ist aufgrund der Verschlüsselung sowieso nicht möglich.

Einzig der Zeitstempel der Registrierung sowie der Zeitpunkt des letzten Kontakts mit dem Signalserver werden aufgezeichnet. Dank Apps für Android, iOS und PC kann mit Signal plattformübergreifend kommuniziert werden.

Signal ist kostenlos für Android erhältlich.