Fahrplan-App qando Wien ist nun endgültig Geschichte

Echtzeitdaten für Google Maps in weiter Ferne

Vergangenes Jahr hat es von den Wiener Linien noch geheißen: Demnächst werden die Echtzeitdaten der Öffis auch in Google Maps abrufbar sein. Einige Monate später hört sich das nun etwas anders an: "Wir arbeiten an einer österreichweiten Abstimmung zwischen allen Großstädten", sagte eine Sprecherin der Wiener Linien. Zu einem konkreten Datum wollte sie sich nicht äußern.

Wenn die Wiener Linien mit den anderen österreichischen Städten eine gemeinsame Lösung auf die Beine stellen wollen, macht kaum Hoffnung auf eine schnelle Lösung.

Ewiger Streit

Die Aufbereitung der Datensätze ist seit Jahren einer der Streitpunkte zwischen Google und den Wiener Linien. Anders als in den meisten Metropolen der Welt musste man in Wien auf Google Maps lange Zeit ohne Öffidaten auskommen. Erst seit 2017 werden bei der Routenplanung zumindest die statischen Fahrplandaten angezeigt. Kurzfristige Änderungen oder Verspätungen können über Google Maps nicht angezeigt werden. Auch die anderen österreichischen Städte sind nicht mit Echtzeitdaten in Google Maps vertreten.