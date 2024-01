Google dürfte seinen Assistant komplett ersetzen

Die Smartphone-Hersteller und Technologiekonzerne wetteifern derzeit, wer sich mit einer KI-Anwendung durchsetzen kann. Am Mittwochabend hat Samsung beispielsweise seine neuen S24-Spitzengeräte vorgestellt, die als KI-Handys inszeniert werden - hier gehts zum Kurztest.

Viele dieser KI-Features stammen aus der Feder von Google, das mit Bard ein Konkurrenzmodell zu OpenAIs ChatGPT am Start hat. Bereits im Oktober hat Google seinen aufgemotzten Sprachassistenten "Assistant with Bard" angekündigt. 2024 soll der neue KI-Sprachassistent verfügbar werden.

Und so wie es aussieht, könnte "Bard" den "Assistant" verdrängen. Dass sich ein solches Rebranding ankündigt, hat 9to5google in der neuesten Version der Google-App entdeckt. Der dortige Welcome-Screen begrüßte die Nutzer*innen bislang mit "Hi!, I'm Assistant with Bard". Daraus wurde nun "Hi! I'm Bard, a new experimental AI assistant on your phone."

