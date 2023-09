Bard: Google verknüpft ChatGPT-Konkurrenten mit seinen Apps

Kombinieren und direkt ansprechen

Greift Bard bei einer Antwort auf eine Extension zurück, wird dies am Anfang der Antwort angezeigt. Die einzelnen Extensions lassen sich auch per @-Symbol direkt ansprechen. Tippt man das @-Symbol ein, erscheint eine Auswahl an verfügbaren Erweiterungen.

Außerdem ist Bard in der Lage, mehrere Extensions miteinander zu kombinieren - etwa Docs und Maps. Als Beispiel führt Google den folgenden Prompt an: "What places are listed in my Costa Rica 2024 doc. Show me a map of all those spots". Oder YouTube und Maps mit "Find hotels in Paris for a week in November and videos of kid-friendly things to do there".