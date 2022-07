Diese neuen Features bekommt Google Maps

Bei Google Maps gibt es in Zukunft fotorealistische Luftaufnahmen von etwa 100 bekannten Sehenswürdigkeiten – darunter Wahrzeichen von Städten wie Barcelona, London, Tokyo oder New York.

Bereits im Mai hatte Google angekündigt, Maps „immersiver“ machen zu wollen. Die Anwendung „Immersive View“ soll künftig auch Innenansichten und Informationen über Wetter und Verkehr auf der Karte einblenden, wie The Verge berichtet. Auf der Google I/O kündigte der Konzern an, dass Immersive View Ende des Jahres in Los Angeles, London, New York, San Francisco und Tokyo eingeführt werden soll. Die neue Flyover-Funktion wird bereits jetzt ausgerollt, wie Google in einem Blogpost festhält.

Informationen für Fahrradrouten

Zusätzlich zu der Flyover-Anwendung bringt Google für Maps noch einige andere neue Funktionen. So soll es bei Fahrradrouten in Zukunft zusätzliche Informationen geben, beispielsweise ob es sich bei einem bestimmten Weg um eine Haupt- oder Nebenstraße handelt oder ob mit starkem Verkehr zu rechnen ist.