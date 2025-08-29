Googles Duolingo-Konkurrent ist jetzt verfügbar

Der GoogleÜbersetzer wird jetzt zur Sprachenlern-App. Man kann damit seine Sprech- und Hör-Fähigkeiten verbessern.

Google stellt diese Woche ein neues KI-Feature für Google Translate vor, das Duolingo Konkurrenz machen wird. Es kann ab sofort Übungslektionen fürs Sprachenlernen erstellen – zum Beispiel, indem man einen vorgegebenen Text nachspricht oder Hörübungen absolviert.

Eine KI erstellt die Lektionen, die sich laut Google „intelligent an das Können anpassen“. Die Sprachenlern-Funktion wurde zusammen mit Sprachexperten entwickelt, sagt Google.

Bereits im April hat Google die Entwicklung eines neuen KI-Tools namens Little Language Lessons veröffentlicht, das Menschen beim Sprachenlernen unterstützen soll. Dabei handelt es sich jedoch um ein anderes Tool, das unabhängig von Google Translate entwickelt wird.

Google erfragt Vorkenntnisse und Motivation

Testweise wird Google sein Sprachenlern-Feature nun auf die Android- und iOS-Versionen von Google Translate bringen. Zunächst wird Google Translate dich fragen, wie du dein sprachliches Level in der Fremdsprache einschätzt, wobei es 3 Stufen geben wird. Während derzeit zumindest Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, soll später eine Version für Komplettanfänger dazukommen.

Im nächsten Schritt kann man Google seine Motivation zum Sprachenlernen mitteilen. Wer das nicht möchte, kann diese Option auch überspringen. Anschließend erstellt Google Translate Übungslektionen für dich – Alltagsszenarien, in denen man sein Können anwenden kann, entweder in einer Hör- oder einer Sprechübung.