Grüner Pass wird kaum gescannt, Ministerium mahnt zu QR-Code-Check

Um die 3-G-Regel in Österreich zu kontrollieren, gibt es die Green-Check-App. Sie sollte laut Gesundheitsministerium unbedingt genutzt werden.

In Österreich gilt die 3-G-Regel großflächig. Um nachzuweisen, dass man geimpft, genesen oder getestet ist, gibt es für Anwender*innen die Grüne-Pass-App. Mit dieser lässt sich per QR-Code nachweisen, ob man ein aktuell gültiges Zertifikat vorweisen kann oder nicht. Zu sehen ist auf den ersten Blick der Name, das Geburtsdatum der Person sowie ein QR-Code. Deshalb sollte zusätzlich zum Scan des Codes auch immer ein Ausweis kontrolliert werden.

Zahlen zu den Apps

Laut dem Gesundheitsministerium wurde die „Grüne Pass“-App rund 3,4 Millionen Mal runtergeladen und installiert. Genauere Zahlen dazu hat das Ministerium nicht, weil die App prinzipiell offline funktioniert und man daher aus der Ferne nicht überprüfen kann, wer die App aufruft.

Beim Gegenstück dazu, der „Green Check“-App, ist dies anders: Wenn man diese öffnet, verbindet sie sich kurz mit dem Internet, kann in Folge aber auch offline genutzt werden. Dadurch weiß man beim Ministerium, wie viele aktuelle Nutzer*innen die App verzeichnet.

Laut Gesundheitsministerium sind dies „40.000 aktive Nutzer*innen“, die die App in den vergangenen Tagen geöffnet haben. Die App dient dazu, die QR-Codes zum Nachweis von 3-G zu scannen. Sie spuckt im Idealfall ein „grünes Hakerl“ aus, wenn der Scan erfolgreich ist. Wie oft damit gescannt wird, kann das Gesundheitsministerium aber nicht sagen, denn diese Zahlen können rein technisch betrachtet gar nicht erhoben werden.

Dass zwischen den beiden Zahlen eine große Diskrepanz liegt, lässt sich nicht nur damit erklären, dass 3-G-Kontrollen in Österreich häufiger „per Auge“ stattfinden als per Scan. „Die Diskrepanz liegt auch darin, dass das eine Menschen sind, die ihren Status mit der Grünen-Pass-App nachweisen, auf der anderen Seite wird die Green-Check-App von Betrieben genutzt, die das kontrollieren. Auf betrieblicher Seite gibt es aber natürlich weniger als Kund*innen“, so das Ministerium auf futurezone-Anfrage.

Dringender Appell zum Scannen

„Wir sehen, dass die Zahlen der Green-Check-App im Steigen sind. Das ist eine sehr gute Sache“, heißt es seitens des Pressesprechers weiters. „Wir empfehlen die Nutzung der App alleine schon aufgrund der Sicherheit dringend. Sie ist fälschungssicher“, heißt es seitens des Gesundheitsministeriums.

Doch nicht überall kommt sie zum Einsatz. Vor allem in Restaurants werden laut einem „Wien heute“-Beitrag die 3-G-Kontrollen lieber per kurzem Check durch Mitarbeiter*innen durchgeführt. Die Begründung: Man könne Mitarbeiter*innen nicht dazu zwingen, die App auf Privatgeräten zu installieren, und Diensthandys gebe es keine.