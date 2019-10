Instagram bringt eigene Messenger-App für enge Freunde

Instagram hat sich in den vergangenen Jahren zur Vorzeige-App des Facebook-Konzerns entwickelt. Kein Wunder also, dass das Unternehmen nun Instagram-Nutzer verstärkt ansprechen will und in diesem Sinne eine eigenen Instagram-Messaging-App bringt.

" Threads von Instagram" heißt die neue App, die sich hauptsächlich an Nutzer richtet, die sich mit ihren engsten Freunden in privater Umgebung austauschen wollen. Im Grunde basiert die neue Messaging-App auf der "Engen Freunde"-Liste, die Instagram-Nutzer seit einigen Monaten erstellen können.