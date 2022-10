Instagram sperrt versehentlich massenhaft Nutzer

„Wir haben dein Konto am 31. Oktober 2022 vorübergehend gesperrt“: Diese Nachricht sehen derzeit tausende User*innen weltweit.

Auf Twitter , Reddit und anderen sozialen Medien melden sich User*innen aus der ganzen Welt , die heute gesperrt wurden. Alle geben an, nichts gemacht zu haben, was die Sperre des Accounts rechtfertigen würde.

Instagram schwingt heute den Ban-Hammer mit der Gewalt eines nordischen Gottes. User*innen weltweit berichten, dass sie gesperrt wurden. „Wir haben dein Konto am 31. Oktober 2022 vorübergehend gesperrt“ ist in der App zu lesen, mit dem Hinweis, dass man 30 Tage Zeit hat, um dagegen Einspruch zu erheben.

Mittlerweile hat sich Instagram dazu zu Wort gemeldet. Man kenne das Problem und arbeite an der Lösung. Was genau das Problem ist, wurde noch nicht gesagt. Es ist möglich, dass Instagram mal wieder eine groß angelegte Löschaktion gegen Bots durchgeführt hat, was wegen zu laschen Parametern dazu geführt hat, dass es haufenweise echte User*innen erwischt.