Erster alternative App Store für das iPhone kommt aus der Ukraine

Die Firma MacPaw bringt in Kürze das App-Abo Setapp mit einem eigenem Store auf europäische iPhones.

Die ukrainische Firma MacPaw bringt den ersten Drittanbieter-App-Store für iPhones in Europa. Der Digital Markets Act (DMA) der EU, der am 7. März in Kraft tritt, zwingt Apple dazu, iOS auch für alternative App Stores zu öffnen.

Setapp ist aber kein klassischer Store, über den man einzelne Apps kaufen kann. Es handelt sich um einen Abo-Dienst. Für monatlich mindestens 9,99 US-Dollar erhält man Zugriff auf mehr als 240 kuratierte Apps, heißt es auf der Webseite.

