Die besten Menstruations-Apps, die auf Privatsphäre achten

Bei Gesundheits- und Menstruations-Apps gibt es einige datensparsame Alternativen. Einige davon stammen aus Europa.

1. Drip für Android und Fdroid Für Android- und Fdroid-Nutzer*innen gibt es mit der App Drip eine Zyklus-App aus Berlin. Die Programmiererin Marie Kochsiek hat im Jahr 2018 das „Bloody Health Collective“ gegründet, um eine Alternative zu den datensammelnden Apps zu entwickeln (wir haben sie bereits interviewt). Diese hat sich der Gender-Inklusivität verschrieben und verfolgt das Motto „deine Daten, deine Wahl“. Bei Drip kann jeder Nutzende aussuchen, ob er nur die Menstruation tracken will und die klassischen Striche macht für die Regel, oder aber ob man die symptothermische Methode einsetzen möchte. Bei dieser Methode misst man die sogenannte Aufwachtemperatur mit Nachkommastellen und einem speziellen Thermometer.

So sieht die Drip App aus © Screenshot

2. Euki für Android und iOS Mit Euki gibt es eine App aus Spanien, die für Android und iOS verfügbar ist. Bei dieser können Nutzer*innen ihre Daten mit einem PIN-Code schützen, der jedes Mal abgefragt wird, wenn die App aufgerufen wird. Die App hat folgenden Vorteil: Die Daten, die man einträgt, werden lediglich lokal am Gerät gespeichert und nicht in der Cloud. Die App hat neben der Kalender-Funktion auch noch jede Menge Icons für die Stärke von Blutungen. Menstruierende können außerdem eintragen, wie viele Mittel sie einsetzen, um zu verhindern, dass ihre Blutung nach außen dringt: Tampons, Binden, Menstruationsunterwäsche oder Menstruationstassen. Zudem erfährt man anhand einer Darstellung, in welcher Zyklus-Phase man sich gerade befindet, und was im Körper zu diesem Zeitpunkt passiert. Man kann sich auch per Push-Nachricht daran erinnern lassen, regelmäßig die Pille einzunehmen. Auch Informationen rund um Abtreibungen werden von Euki angeboten.

So sieht die Euki App aus Spanien aus © Screenshot

3. Clue für Android und iOS Im europäischen Raum gibt es mit Clue eine Bezahl-Alternative für iOS und Android. Statt des Weiterverkaufs der Daten von Nutzer*innen setzt Clue als Geschäftsmodell auf ein Abo-Modell. Geboten werden dafür der Schutz der Privatsphäre, sowie zahlreiche Funktionen wie einer genauen Vorhersage, wie sich der Zyklus die nächsten sechs Monate entwickelt. Zudem lassen sich mehr als 30 Symptome eintragen, die sich rund um die Menstruation im Körper von Frauen abspielen können. Clue verweist zudem auf die „starke EU-Datenschutzgrundverordnung“ und betont, dass die Daten sicher seien. Allerdings teilt Clue pseudonymisiert Daten mit der Forschung, wie aus einem Statement der Gründer*innen hervorgeht.

So sieht die Clue App aus © Screenshot

4. Stardust für iOS und Android In den USA hat ein Team von Frauen eine Menstruations-App entwickelt, die das klassische Tracking der Periode mit den Bewegungen des Monds und anderer Planeten verknüpft. Gründerin Rachel Moranis erklärt, dass die App die Daten der Nutzer*innen Ende-zu-Ende verschlüsselt, um die Privatsphäre zu schützen. Mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind die Daten vor Zugriffen durch den Staat sicher. „Die Daten sind sicher. Auch wir können sie nicht sehen. Ihr seid die Einzigen, die darauf Zugriff haben“, heißt es in einer Erklärung auf der Website. Die Verschlüsselung wird in der Version, die am Dienstag veröffentlicht wird, verfügbar sein. Gleichzeitig kommt auch die Android-Version raus und das Update für iOS. Das Interface der App sieht auf den ersten Blick ansprechen aus, auch hier gibt es Informationen darüber, in welcher Zyklus-Phase man sich aktuell befindet und was das für den eigenen Hormon-Haushalt bedeutet.

So sieht die Stardust App aus © Screenshot

5. Fdroid-Angebote Im Fdroid-Store gibt es noch weitere Open-Source-Alternativen für jene Nutzer*innen, die auf Open Source und ihre Privatsphäre wert liegen. Hier lohnt es sich, bei den Angeboten die einzelnen Bestimmungen durchzulesen und das jeweils Passende auszusuchen.

Hintergrund über Datensammlungen Menstruations-Apps sind seit Längerem dafür bekannt, sehr datenhungrig zu sein und diese Daten häufig auch mit Drittanbietern, Werbetreibenden und Datenhändlern zu teilen. Gesammelt werden von den Anwendungen häufig Daten über den Gesundheitszustand, das Sex-Leben sowie die Stimmung der Anwender*innen. Viele dieser Daten sind so sensibel, dass man sie mit niemand anderem teilen würde - oder würdet ihr eurer Mutter, oder eurem Arbeitgeber sagen, wann ihr das letzte Mal ungeschützten Sex hattet? Die beliebte Menstruations-App Flo wurde dabei erwischt, dass sie Daten von Schwangeren weitergegeben hatte. Anfang 2021 kam es in den USA zu einem Vergleich mit der Federal Trade Commission (FTC). Flo hat sich in Folge dazu verpflichtet, alle Betroffenen nachträglich zu informieren und alle Drittfirmen dazu zu verpflichten, die sensiblen Daten zu löschen. 6. Anonymer Modus bei Flo Nachdem nun vergangene Woche in den USA vom Obersten Gerichtshof das liberale Abtreibungsgesetz gekippt wurde, war Flo einer der ersten App-Anbieter, die darauf reagiert haben. Flo kündigte einen eigenen Modus an, mit dem man seine Daten anonym speichern können soll. Nutzer*innen sollen damit jegliche Daten, die sie identifizieren, entfernen können. Unklar ist allerdings noch, wann dieses neue Feature verfügbar sein wird.